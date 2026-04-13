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Trump ejecuta el bloqueo de Ormuz

Cuatro de la tarde y los barcos en el estrecho de Ormuz detenidos. Acababa de entrar en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, un bloqueo para desbloquear un bloqueo. Apenas 20 minutos después el presidente estadounidense publicaba una advertencia en su red social, asegurando que toda la armada iraní está en el fondo del mar, pero que los barcos que sobreviven, si se acercan a la zona del bloqueo, sufrirán el mismo destino que las narcolanchas. Un cambio de postura radical que llega después del fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad, tras días de tensiones entre ambos países, donde Irán llegó a amenazar a barcos estadounidenses que se acercaban demasiado. Más información