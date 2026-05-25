Lucía Feijoo Viera

El papa León XIV alerta sobre los riesgos de la IA en su primera encíclica: “Debe ser desarmada”

"Quien controla la IA impondrá su visión moral", este ha sido el mensaje de alarma contra el tecnofascismo que el papa ha lanzado este lunes con su primera encíclica. León XIV dedica 'Magnifica humanitas' a alertar de los peligros de las nuevas tecnologías y del control de una élite que "corre el riesgo de conducirnos hacia nuevas atrocidades". El pontífice considera que "desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva". Más información