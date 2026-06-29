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Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela
El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata ERICAM de la Comunidad de Madrid está coordinando a una docena de equipos internacionales para la búsqueda de supervivientes en Venezuela. Planifican las labores de cada grupo en función de sus capacidades y se encargan de evaluar la estructura de los edificios. Actualmente, están realizando rastreos con perros y drones.
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