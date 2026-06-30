Lucía Feijoo Viera

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Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Un complejo de edificios residenciales ha sufrido graves daños materiales, quedando varias de las viviendas en un estado de deterioro visible. La gravedad de los destrozos ha podido ser evaluada con precisión gracias a una serie de imágenes aéreas obtenidas por drones de los equipos de rescate, las cuales permiten determinar de forma fehaciente la magnitud de la afectación en la infraestructura. Esta infraestructura afectada forma parte de una de las iniciativas sociales más emblemáticas construidas y puestas en marcha bajo el mandato del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Las autoridades competentes y los servicios de emergencia continúan evaluando la situación del complejo habitacional tras el suceso.