Sara Fernández

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La incansable búsqueda de Juan en La Guaira, Venezuela

Donde no llegan los efectivos ni la maquinaria necesaria, son los propios venezolanos los que toman la iniciativa. Como Juan, que ha rescatado a nueve personas mientras continúa buscando a su familia.

Con sus propios medios, se adentra por los agujeros que dejan los escombros hacia la zona donde sabe que están su madre, su hija y su mujer. Ayuda, así, también a recuperar cadáveres atrapados para que las familias puedan identificarlos.