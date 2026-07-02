Lucía Feijoo Viera

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Así fue la insólita pedida de matrimonio en la cima del Empire State: la pareja acabó detenida

En las últimas horas se ha hecho viral una petición de matrimonio 'de altura en Nueva York. Se trata de dos activistas que, tras escalar sin protecciones el Empire State, el rascacielos más icónico de la ciudad y del mundo, a 440 metros de altura, se han prometido en la antena del edificio. La famosa pareja de escaladores rusos han desplegado, además, una bandera que habla del poder del amor. Todo un acontecimiento que, pese al romanticismo, acabó con la detención de los dos amantes. Más información