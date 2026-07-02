Sara Fernández

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Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

Una nueva oleada de ataques con misiles y drones del Ejército ruso ha interrumpido la noche de este miércoles en la capital de Ucrania, Kiev, donde hasta el momento se han registrado al menos 10 muertes y 34 personas heridas, incluido un menor, así como múltiples incendios y edificios destruidos. "Se han confirmado nueve fallecidos; se está verificando la información sobre varias personas más, y las labores de rescate continúan. También se han confirmado 34 heridos, entre ellos al menos un niño", ha informado este jueves en redes sociales el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, que ha transmitido sus "más sinceras condolencias a las familias de todas y cada una de las personas que han perdido la vida a manos de Rusia".