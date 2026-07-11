Sara Fernández

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Cuba otra vez a oscuras

Sara Fernández PI STUDIO

Millones de cubanos volvieron a quedarse sin electricidad este viernes después de que colapsara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), provocando el segundo apagón generalizado en menos de una semana y profundizando una crisis energética que afecta de forma recurrente a la isla, tras el embargo impuesto por EEUU y el bloqueo de sus importaciones de crudo, prohibidas por la administración Trump. Más información