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Cuba otra vez a oscuras

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Sara Fernández

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Cuba otra vez a oscuras

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Millones de cubanos volvieron a quedarse sin electricidad este viernes después de que colapsara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), provocando el segundo apagón generalizado en menos de una semana y profundizando una crisis energética que afecta de forma recurrente a la isla, tras el embargo impuesto por EEUU y el bloqueo de sus importaciones de crudo, prohibidas por la administración Trump.  Más información

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