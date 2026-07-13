Lucía Feijoo Viera

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EEUU usa por primera vez drones marinos para atacar un centro para submarinos en Irán

Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marinos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, informó este lunes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la nueva escalada de la guerra. Imágenes del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), que este lunes avisó que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marinos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, en el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas.