Lucía Feijoo Viera

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El humo de los incendios borra la silueta del estadio que albergará la final del Mundial en Nueva York

El humo procedente de los cientos de incendios forestales que asolan Canadá volvió a cubrir este jueves una amplia franja del territorio de Estados Unidos, extendiéndose desde el Medio Oeste hasta el noreste del país. La situación ha obligado a las autoridades a emitir alertas sanitarias urgentes, instando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y evitar la exposición a un aire acre y altamente perjudicial para la salud. Estas peligrosas condiciones atmosféricas han encendido las alarmas en el área metropolitana de Nueva York a tan solo tres días de que se dispute la final de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio de Nueva Jersey, un evento que espera congregar a más de 80.000 aficionados este domingo.