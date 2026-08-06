Lucía Feijoo Viera

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Budapest se apaga por la ola de calor y la sequía

La intensa ola de calor que afecta a toda Europa está siendo especialmente dura en Hungría, donde se espera que se alcancen hoy temperaturas de hasta 42 grados. Esto unido a la sequía que afecta al país, con el río Danubio en mínimos históricos, ha provocado que la ciudad de Budapest anule desde hace días toda la iluminación decorativa institucional en más de 300 edificios y monumentos, incluyendo el Parlamento y el Castillo de Buda, para ahorrar energía y reducir la temperatura. Los turistas que justo han acudido a la ciudad estas fechas se lamentan por no poder ver el espectáculo de estos edificios emblemáticos iluminados.