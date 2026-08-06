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Trump evita la caída de un niño en un mitin y lanza un dardo a Biden: "No quiero que termine igual"
El expresidente Donald Trump protagonizó un momento divertido durante un mitin político en el Red Rock Casino Resort and Spa de Nevada. Trump interceptó rápidamente a un niño pequeño que caminaba hacia el vacío de la tarima, aprovechando el incidente para lanzar una dura burla contra el presidente Joe Biden que desató las carcajadas del público.
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