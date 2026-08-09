Lucía Feijoo Viera

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Una diputada lanza huevos contra el primer ministro de Kosovo en el Parlamento

Una diputada de la oposición lanzó varios huevos contra el primer ministro en funciones de Kosovo, Albin Kurti, durante una sesión parlamentaria celebrada el sábado 8 de agosto, en un nuevo episodio de la crisis política que mantiene bloqueado al país desde hace meses. El incidente se produjo después de que Kurti solicitara más tiempo para continuar las negociaciones con otras fuerzas políticas antes de proponer un candidato a la presidencia del Parlamento tras las elecciones anticipadas de junio. La parlamentaria Time Kadrijaj, de la Alianza para el Futuro de Kosovo, sacó varios huevos de su bolso y los lanzó hacia el jefe del Gobierno mientras gritaba: “Vergüenza, vergüenza”. Diputados del partido de Kurti, Vetevendosje, y agentes de policía intervinieron rápidamente para controlar la situación. “Todavía no tenemos un acuerdo político. Por eso, para evitar nuevas elecciones, he pedido más tiempo”, explicó Kurti ante los legisladores. El partido del primer ministro ganó los comicios de junio y cuenta con 58 de los 120 escaños del Parlamento, por lo que necesita apoyos adicionales para garantizar una mayoría de gobierno. Actualmente mantiene conversaciones con la Liga Democrática de Kosovo (LDK), que posee 18 diputados. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas. La LDK exige la presidencia del país como parte de cualquier acuerdo de coalición, una condición que Kurti rechaza por el momento. El episodio evidenció una vez más el prolongado bloqueo político que atraviesa Kosovo y las dificultades para formar instituciones estables tras las elecciones.