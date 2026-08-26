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Devastadoras imágenes tras la letal riada en Nepal

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Al menos 95 personas han muerto y 403 se encuentran desaparecidas a causa de una riada masiva en el norte de Nepal. Según las autoridades del país entre los desaparecidos hay 341 extranjeros, de los que dos son ciudadanos españoles. La riada golpeó a primera hora del miércoles varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y provocó graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras. La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal están al corriente de la situación y haciendo seguimiento de la misma. También preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria, según fuentes del Ministerio de Exteriores.