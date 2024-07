Ni Saiko, ni Dani Fernández ni Manuel Turizo. La gran ovación de ayer, y una de las mayores que se recuerdan en el Boombastic fue, sorprendentemente, para La Oreja de van Gogh. No es el grupo más escuchado ahora mismo ni el que sale en las listas de éxitos, pero cuando Leire Martínez, vocalista del grupo, se puso delante del micrófono la atmósfera fue diferente. Nadie allí escucha el grupo en sus cascos, alguno incluso no sabía el nombre de la cantante, pero fue sonar “Rosas” y todo el mundo cantó al unísono. La nostalgia se apodero del Boombastic.

Antes, eso sí, fue el turno de nombres como Ptazeta o Zakyo. Los artistas fueron acompañando a los primeros asistentes, que tras largas colas intentaban hacerse hueco en el festival y luchaban por hacerse con su pulsera. Sin cobertura, todo el mundo de arremolinaba para tratar de no perder a sus amigos y entrar juntos al Boombastic. Tras conseguirlo arrancaban dirección a los escenarios principales, donde el granadino y la canaria se esmeraban, haciendo gala de sus mejores temas.

Beret, con temas como “Vuelve” o “Lo siento” fue la antesala perfecta para el plato grande del día. Ni el calor ni la hora, las nueve, impidio que todo saliese a la perfección. “Mis padres me solían poner a La Oreja de Van Gogh en la radio mientras íbamos a algún sitio. Ahora me encanra poder disfrutarlo yo aquí”, reconocía Jorge García, que no paraba de cantar todas las canciones del grupo. “Rosas”, “Cuídate” o “Puedes contar conmigo” fueron algunos de los hits que cantó el grupo, que a pesar de la diferencia de edad con el público fue sin duda uno de los más aclamados.

Luego, metidos en la noche, los más aclamados fueron Yandel y Manuel Turizo. El primero, además, salió a escena con uno de sus grandes compañeros de batallas, Wisin, desatando la locura en todo el Boombastic. El puertorriqueño hizo un repaso a varios de sus grandes temas, provocando que todo el festival se echase a bailar al ritmo de sus compases. Turizo, por su parte, arrancó con una chulería propia de las grandes estrellas del reggaeton. Con un lobo de fondo, el colombiano, una de las promesas más brillantes del genero, sacó a bailar a todos los presentes gracias a temas como “Bachata”, “Vagabundo” o “El Merengue”.

El cierre de la noche cayó de la mano de Saiko, que a pesar de estar destinado a coger el testigo de Quevedo, finalmente el puesto de “Rey del Boombastic” fue para La Oreja de Van Gogh. El granadino salió con ímpetu, pero se echó de menos que no participase en conciertos como el de Dei V o Yandel. Ahora los bombis se preparan para otro duro día con una pregunta en la mente: ¿quien será la aparición especial que tiene guardada el Boombastic? Esta noche se saldrá de dudas.