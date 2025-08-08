La Feria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) abrió esta mañana sus puertas en Llanera con un acto institucional que congregó a representantes del ámbito local, autonómico y nacional. La inauguración, marcada por el tradicional corte de cinta, supuso el arranque de un fin de semana que convierte al concejo en epicentro de la producción ecológica, con un total de 68 expositores, numerosas actividades paralelas y el firme compromiso de seguir consolidando este evento como referente del sector.

“Estamos hablando de la capital del campo en Asturias”, proclamó el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, durante su intervención. Recordó que FAPEA es una feria impulsada desde el Ayuntamiento y construida con el esfuerzo del personal municipal, con la singularidad de que todos los productos presentes cuentan con certificación ecológica respaldada por los respectivos consejos reguladores. “Aquí tenemos lo mejor de la tierra, con productores asturianos y también de otras comunidades, encantados de venir por el trato, el entorno y porque saben que la feria funciona en ventas”, añadió.