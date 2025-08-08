La 50.º edición del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera echó a andar esta mañana con las primeras calificaciones de la raza Asturiana de los Valles. A las 13.00 horas tuvo lugar la inauguración oficial del certamen, en un acto institucional presidido por el alcalde, Gerardo Sanz, acompañado por concejales, autoridades locales y representantes del sector ganadero.

“Malas noticias para los mensajeros de desgracia que esperaban que no hubiese concurso: aquí estamos, 50 ediciones después, con los ganaderos y ganaderas de Llanera y de toda Asturias haciendo grande este evento”, proclamó el alcalde desde el escenario. Sanz subrayó la importancia del certamen como “un homenaje a quienes hace medio siglo iniciaron esta cita” y recordó a los ganaderos fallecidos en el último año y a aquellos que “ya no están con nosotros pero empezaron en este certamen con la misma ilusión con la que estamos aquí hoy”. También destacó el esfuerzo de los participantes y pidió que se deje al margen la política en el respaldo al medio rural. “Apoyar estos eventos debe hacerse sin ningún sesgo, apostando por el campo y sus productos”, afirmó el primer edil.