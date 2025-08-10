El alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, ha hecho pública este domingo su dimisión. El anuncio se formalizará en el marco del concurso ganadero que se celebra en el concejo, pero el PSOE llanerense ya lo ha comunicado a la militancia. Su intención de no seguir ha sido un comentario persistente en los últimos meses, pero pero ha sido hoy el día elegido para trasladarlo. Pone fin así a una etapa al frente del Ayuntamiento en la que ha cumplido diez años. Sanz acude esta mañana a un acto en el ferial del concejo en el que se celebra el homenaje a las familias ganaderas fundadoras del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno, que cumple este año 50 desde su creación.