Gerardo Sanz anunció este domingo su dimisión como alcalde de Llanera, pero antes de eso quiso dar por clausurada la edición de la edición número 50 del Concurso Exposición de Ganado Vacuno. Y se despachó bien con el Gobierno regional, sin representantes en esta cita del medio rural asturiano que durante la mañana homenajeó a las familias ganaderas llanerenses y a los fundadores del certamen.

Tras agradecer a los ganaderos y ganaderas que mantengan este concurso y lo hayan puesto "en las cotas de popularidad, de calidad, que tiene en estos momentos", en los que es un evento "impresionante", cargó contra los responsables de Medio Rural en el Principado.

"Soy Gerardo Sanz y si no lo fuese no diría nada. Pero como lo soy, lo tengo que decir. Qué pena este sector, qué pena los que quieren gobernar este sector, los que dicen que gobiernan este sector. Qué pena que hoy en el 50 aniversario de este concurso de ganado y el jueves de la inauguración no haya visto a nadie del Gobierno del Principado de Asturias aquí en Llanera", comenzó.