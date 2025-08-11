Gerardo Sanz Pérez es de Casa Segundín, en Tuernes El Pequeño (Llanera), donde siempre hubo ganado, aunque su abuelo, Ramón Pérez, al que mantiene muy presente, le decía que estudiara, que "esto", dedicarse al campo, "no tenía futuro". Estudió -es informático-, pero también aprendió todo lo que es y conlleva una casería, en la que hoy vive y en la que además sigue habiendo animales, de cuyo cuidado disfruta al igual que lo hace entre pomaradas y hasta pañando manzana cuando es tiempo de ello. En su despedida como alcalde, este domingo en el ferial del concejo, no se olvidó de las referencias familiares. Se despidió entre ganaderos y de ellos recibió los más sentidos abrazos en el día en que anunció su adiós a la política.

Algunos, que han compartido años de trabajo por el sector agroganadero del municipio, no pudieron evitar emocionarse. Hubo apretones de manos y palmadas en la espalda "de paisano", verdaderos, deseos de que todo lo que vaya bien en esta nueva etapa vital y palabras agradeciéndole su intervención crítica con la labor del Principado respecto al campo. "Sabes donde tienes tu casa", "Has hecho mucho por nosotros", fueron algunos de los mensajes que le dieron, cara a cara, en la despedida, algunos de los titulares de ganaderías del concejo.