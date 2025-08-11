El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, anunció ayer su dimisión. «Hay que saber irse, nunca seré un rehén de la política», dijo en referencia a que considera que hay que tener una profesión fuera de ella y no depender de esta como forma de vida. «Me gusta ser independiente, libre de pensamiento», añadió, para destacar después que llegó a la Alcaldía desde el sector privado y a él regresó hace un año. No puede estar «al cien por cien» en ninguna de las dos ocupaciones y también quiere «ordenar su vida familiar», apuntó entre las razones para un adiós que era un secreto a voces desde hace unos días y comentario constante desde hace meses. Se sabía que iba a suceder, pero no cuándo pasaría.

Al final fue ayer, en el marco de la jornada de clausura de la edición número 50 del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno de Llanera. Él hubiera querido que la noticia se conociese una vez clausurado el acto y de su propia boca. Solo fue así a medias: esperó a dar por cerrada la cita con su intervención en el escenario del certamen para comunicarlo, pero en ese momento una carta a la militancia que ya se había enviado antes de que terminara la entrega de reconocimientos a los ganaderos hizo saltar la información, que adelantó LA NUEVA ESPAÑA.