Lucía Rodríguez / Amor Domínguez

Entre lanas y patrones: así es el club de ganchillo de Soto de Llanera

La Asociación de Vecinos de Soto de Llanera ha puesto en marcha por primera vez el Club de Ganchillo. Unos encuentros entre residentes de la urbanización que tienen lugar cada martes por la tarde en el Centro Sociocultural donde, entre lanas, agujas y patrones, se charla, se cose y se comparten experiencias y conocimientos. Los encuentros tienen como objetivo aprender unos de otros, elaborar proyectos comunes, socializar e involucrar a los vecinos dentro de una comunidad.