Christian García

Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores

Nochevieja es sinónimo de diversión, de fiesta, de pasar tiempo con la familia y, también, de San Silvestre, la mítica carrera en la que gran parte de la población aprovecha para despedir del año en compañía de seres queridos. Eso fue exactamente lo que pasó este miércoles 31 de diciembre en Llanera, donde la San Silvestre, organizada por el Ayuntamiento, superó los 1.000 participantes entre las tres carreras -menores, madreñas y absoluta-. Con estas cifras, Llanera batió de largo el récord establecido el pasado año cuando hubo 834 corredores inscritos. Más información