Instagram / A.D.

"Tutti Gus" tiene relevo y quedan pocas horas para la reapertura: el emblemático negocio de Lugo llega con nuevo nombre y una gran sorpresa para el verano

Tutti Gus ha sido mucho más que una tienda de chuches en Lugo de Llanera. La implicación en la vida de la localidad de su responsable hasta hace escasas fechas, Gustavo García, hizo del establecimiento un punto de encuentro vecinal y una referencia de la comunidad. Conocidos son sus premios de revoltijos a quienes sacaran las mejores notas en el cole y también muy populares las fiestas de Carnaval y otras organizadas desde este local. García cambia de empleo y anunció el traspaso del negocio: rápidamente, en apenas un mes, ha aparecido un relevo de la mano de Jayro Alonso, quien junto a su familia reabrirá este mismo viernes, día 7. Más información