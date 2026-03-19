Guardia Civil

Detenidas cinco personas por el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera

Después de 14 meses de ardua exhaustiva investigación, la Guardia Civil ha detenido a cinco de los presuntos autores del asesinato de Emiliano Burke, "El Panameño", ejecutado a tiros en la madrugada del 26 de enero del año pasado, mientras cambiaba una rueda de su coche en Lugo de Llanera. La Benemérita, en una gran operación, ha dado con el grupo que se encargó del ajuste de cuentas mortal. No obstante, podría haber más implicados, según fuentes conocedoras.