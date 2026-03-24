Lolita nace en el paraíso poni de Llanera

"Lolita". Así se llama la pequeña poni que acaba de nacer en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño coincidiendo con el inicio de la temporada de apertura de este espacio de Llanera que es uno de los más visitados del municipio. Las instalaciones abrieron por primera vez este año el pasado fin de semana y las muchas familias que acudieron el domingo a conocer el recinto se encontraron con la sorpresa del nacimiento de esta pequeña cuya mamá se llama "Lola".