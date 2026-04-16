Paula Tamargo

Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Los dromedarios son hervíboros, una especie adaptada a entornos desérticos y que puede comer por tanto plantas espinosas, secas y arbusto. Pero la fruta también puede formar parte de su dieta si la tienen al alcance: de hecho les gusta, como demuestra la pareja que hay en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño. "Sultán" y "Faraona", como se llama el macho y la hembra de este espacio de Llanera, disfrutan degustando las naranjas que les dan sus cuidadores y el momento de dárselas es uno de los que más celebran familias y grupos que acuden a conocer este lugar que es uno de los más visitados del municipio. Más información