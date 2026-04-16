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Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Paula Tamargo

Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Paula Tamargo

Tuernes El Pequeño (Llanera)
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Los dromedarios son hervíboros, una especie adaptada a entornos desérticos y que puede comer por tanto plantas espinosas, secas y arbusto. Pero la fruta también puede formar parte de su dieta si la tienen al alcance: de hecho les gusta, como demuestra la pareja que hay en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño. "Sultán" y "Faraona", como se llama el macho y la hembra de este espacio de Llanera, disfrutan degustando las naranjas que les dan sus cuidadores y el momento de dárselas es uno de los que más celebran familias y grupos que acuden a conocer este lugar que es uno de los más visitados del municipio. Más información

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