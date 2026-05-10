Paula Tamargo

La antigua labranza se exhibe en Llanera

Mucho y buen ambiente en la jornada de clausura de la Feria de San Isidro en Llanera. La mañana de este domingo sirvió para seguir con la compraventa de animales, fundamentalmente de equino. Hubo muchos tratos y citas como la de la demostración de antigua labranza o pastoreo, que ofrecieron su segundo pase en este último día de celebración en el ferial de Ables.

Mostrando cómo se han hecho siempre las tareas de labranza en el campo asturiano estuvo este domingo la mula "Chula" que puso en práctica su destreza arando.