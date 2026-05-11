Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin
El análisis de Eliseo López, director de la Feria de San Isidro

El análisis de Eliseo López, director de la Feria de San Isidro

Paula Tamargo

El análisis de Eliseo López, director de la Feria de San Isidro

Paula Tamargo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Buenas ventas y balance general satisfactorio de la Feria de San Isidro de Llanera. Mucha salida para Francia del equino vendido para carne y precios excepcionales en algunos casos en lo que respecta al ganado de vida. Las yeguas normales han tenido algo menos de fortuna en los tratos, mientras que los potros han registrado cotizaciones normales. Es parte del balance que realiza Eliseo Lópezdirector de esta emblemática cita que organiza el Ayuntamiento y que un año más se desarrolló con muy buen ambiente en el ferial municipal, en Ables.

Tracking Pixel Contents