Paula Tamargo

El análisis de Eliseo López, director de la Feria de San Isidro

Buenas ventas y balance general satisfactorio de la Feria de San Isidro de Llanera. Mucha salida para Francia del equino vendido para carne y precios excepcionales en algunos casos en lo que respecta al ganado de vida. Las yeguas normales han tenido algo menos de fortuna en los tratos, mientras que los potros han registrado cotizaciones normales. Es parte del balance que realiza Eliseo López, director de esta emblemática cita que organiza el Ayuntamiento y que un año más se desarrolló con muy buen ambiente en el ferial municipal, en Ables.