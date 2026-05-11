Paula Tamargo

El concejal David del Pozo valora la feria: "Ha sido un éxito"

Balance positivo del desarrollo de la feria de San Isidro en Llanera. El concejal de Medio Rural y Ganadería de Llanera, David del Pozo, valoró la cita como un éxito y destacó su gratitud a toda la gente que ha trabajado para hacerla posible o que la ha visitado. "No tengo palabras para dar las gracias a todos, a los ganaderos, a los visitantes y a toda la organización, que colaboró con el Ayuntamiento para que esto sea un éxito", indicó el edil.

La alcaldesa, Eva María Pérez, también mostró su satisfacción por el resultado de la cita. "La valoración muy positiva, después de todo el trabajo, porque este año era diferente, estamos muy contentos", indicó la regidora.