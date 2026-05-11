Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin
El concejal David del Pozo valora la feria: "Ha sido un éxito"

El concejal David del Pozo valora la feria: "Ha sido un éxito"

Paula Tamargo

El concejal David del Pozo valora la feria: "Ha sido un éxito"

Paula Tamargo

Ables (Siero)
RRSS WhatsAppCopiar URL

Balance positivo del desarrollo de la feria de San Isidro en Llanera. El concejal de Medio Rural y Ganadería de LlaneraDavid del Pozo, valoró la cita como un éxito y destacó su gratitud a toda la gente que ha trabajado para hacerla posible o que la ha visitado. "No tengo palabras para dar las gracias a todos, a los ganaderos, a los visitantes y a toda la organización, que colaboró con el Ayuntamiento para que esto sea un éxito", indicó el edil.

La alcaldesaEva María Pérez, también mostró su satisfacción por el resultado de la cita. "La valoración muy positiva, después de todo el trabajo, porque este año era diferente, estamos muy contentos", indicó la regidora.

Tracking Pixel Contents