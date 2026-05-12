Paula Tamargo

Así es la yegua por la que se pagaron 9.000 euros en Llanera

"Graciosa" es el nombre de la yegua más cotizada de la Feria de San Isidro de Llanera. Se vendió con su potra por 9.000 euros y la adquirió un ganadero sevillano, Rafael Ronquillo.

La yegua estrella de la feria llanerense es un animal que procedía de Pamplona, de montura, parida, con una potra de tres meses, que se vendió junto a su madre, y que tal y como explicó Eliseo López, director de esta feria que organiza el Ayuntamiento de Llanera, fue el mejor de su tipo en la cita a juicio de los expertos presentes en el recinto.