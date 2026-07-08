FOTOS: Sara Arias

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Boombastic ya toma forma en Llanera con un montaje a gran escala, grúas y camiones en La Morgal

El sonido metálico del montaje de las estructuras del Festival Boombastic, el mayor evento musical del verano en Asturias, ya resuena en el recinto de La Morgal, en Llanera. Las grúas, camiones y operarios no paran de trabajar en los preparativos para tener todo listo para los días 16, 17 y 18 de julio, cuando millares de asistentes tomen el recinto para disfrutar de tres días de música y diversión con 60 actuaciones encabezadas por María Becerra, Saiko, Hijos de la Ruina, Juan Magán, JC Reyes, Luck Ra, Yan Block y Yung Beef.