Paula Tamargo

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El Boombastic hace la maleta

El Boombastic dice adiós dejando buen sabor de boca entre los que han participado en una edición por la que han pasado más de 70.000 personas durante los días del festival, según las cifras aportadas por los responsables del Centro de Coordinación de Operativa Local (Cecopal).

En la mañana de este domingo las calles de Posada y en mayor medida las Lugo, más cercanas a La Morgal, donde se celebró el evento, eran un goteo constante de jóvenes cargados de maletas, bolsas, tiendas de campaña, sillas y mesas plegables y otros enseres con las que han convivido en un fin de semana intenso de conciertos y fiesta entre amigos.