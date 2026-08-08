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Llanera mantiene su subasta de reses en el certamen de ganado
"Pantoja" y "Manoleta" son las dos yeguas que serán subastadas este sábado en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino que organiza el Ayuntamiento de Llanera junto a sus crías, "Pantojina" y "Manolita", respectivamente. También saldrá a la pista del ferial de Ables la cabra "Flash" y sus dos cabritos, "Oreo" y "Fresa", cuya puja tiene además fines solidarios en favor de la Asociación Llanera sin Barreras. Más información