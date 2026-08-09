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Leticia Sabater, a lo "Superestrella" en Ferroñes

Leticia Sabater pasó un buen rato en las fiestas de Ferroñes, en Llanera. Tenía muchas ganas de volver a Asturias, según ella misma confesó al público, y subió al escenario de la localidad el viernes, donde interpretó distintos temas de éxito, como el famoso "Superestrella", de Aitana, que sonó versionada en la verbena nocturna.

Sabater se hizo fotos con los integrantes de la comisión de festejos y se involucró con un público con muchas ganas de pasarlo bien. La localidad se encuentra celebrando sus fiestas, que prosiguen este domingo a lo largo de toda la jornada y contarán con Vicente Díaz a las 18.00 horas. Más información