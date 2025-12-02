Ya es oficial, la UE cambia las normas e impone una nueva medida para perros y gatos a partir de 2028

La UE avanza en un reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos tras acordar el Parlamento Europeo un primer marco común, esto supone un cambio de las normas y la imposición de una nueva medida para estas mascotas a partir de 2028.

El reglamento está destinado a regular la cría, venta, alojamiento, cuidado e importación y exportación de perros y gatos en toda la Unión Europea.

Un gato y un perro. / Freepik

Una de las medidas más destacadas es que los perros y gatos de la UE estén identificados individualmente con microchip.

La previsión es que la nueva ley entre en vigor a partir del año 2028. Una vez en vigor, los criadores, vendedores y refugios dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse, mientras que los particulares tendrán un plazo más amplio, 10 años para perros y 15 para gatos.

España

Eso sí, en España que tiene aprobada la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ya es obligatorio que los perros y gatos tengan microchip,