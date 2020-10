El Partido Popular acude al debate de la prórroga del estado de alarma con su voto decidido. Se va a abstener. Así lo defenderá su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra y no el presidente Casado. Prórroga que hoy solicita en el pleno el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no Pedro Sánchez, que ayer rebajó expectativa. El Gobierno quería seis meses. El PP solo dos. Ahora Sánchez propone que el Comité Interterritorial de salud lo revise a los cuatro meses. No solo el PP reclama el control parlamentario de esta medida excepcional, también otros grupos. Se pide que sea el presidente quien dé explicaciones, no el ministro Illa. Pese a la abstención del PP, el Gobierno tiene asegurada la prórroga de seis meses del estado de alarma. Sánchez acepta ir al Congreso cada dos meses a informar de la evolución de la pandemia, tal y como propone Esquerra Republicana.