El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa la evolución de la epidemia en España sigue siendo igual que en los últimos días con algún signo de ralentización en algunas comunidades autónomas, pero no son valorables hasta que no se compruebe si se consolida o no esa reducción. En todo caso, la reducción del incremento no implica que no siga incrementándose, por lo que hay que seguir actuando en la misma línea. Los datos siguen siendo malos, con una incidencia acumulada en 14 días de 468 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica una incidencia muy alta. El número de fallecidos en los últimos siete días es de 790. En relación al cierre perimetral de la Comunidad de Madrid solo los días festivos del puente de Todos los Santos, Simón cree que "un confinamiento muy corto no es suficiente", lo que no significa que no pueda tener buenos resultados. Asimismo "no se descarta ninguna medida y se van implementando muchas y muy duras". En relación a los efectos de las restricciones a la movilidad nocturna, el director del CCAES ha asegurado que "si se ha aplicado bien, los empezaremos a ver alrededor de una semana, poco más".