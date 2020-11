La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tendido de nuevo la mano al Gobierno para aprobar los presupuestos. "Aquí tienen una mano tendida de Ciudadanos hasta el final, hasta el último momento”, ha señalado presidenta de Cs desde la tribuna del Congreso enseñándole la mano a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate sobre los PGE. “Si cogen la mano de Bildu y ERC, jamás podrán decir que no tenían otra opción”, ha remachado. Montero le ha pedido que no establezca vetos con otras formaciones políticas porque "preferiría que no tuviéramos que elegir entre blanco o negro y tuviéramos esa altura política de poder ponernos de acuerdo en lo básico". La ministra ha seguido defendiendo los presupuestos y ha apuntado que Ciudadanos los puede votar porque "el proyecto de presupuestos no contempla ninguna de las cuestiones que imposibilitaría que ciudadanos apoyara este proyecto de presupuestos".