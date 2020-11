El presidente del Gobierno visita Navarra y nada más bajarse del coche los periodistas le lanzaban dos preguntas. ¿Qué le parece a Sánchez que la formación abertzale haya afirmado que vienen a Madrid a acabar con el régimen? La segunda cuestión por las críticas de sus barones. Críticas que existen. En el día de hoy de Emiliano García Page. No sólo para el presidente manchego lo de Bildu "no tiene un pase" sino que afirma que Sánchez se está dejando llevar por Podemos y eso coloca al PSOE en una "esquina del tablero". Las críticas externas tampoco cesan como la de Pablo Casado que cree que el presidente deja en manos de Podemos la defensa de la Constitución. Y aunque el presidente no se ha referido a los pactos con la formación abertzale si lo ha hecho con los Presupuestos que para Sánchez constituyen el camino de la recuperación. Un camino que pueden iniciar con Esquerra y Bildu o con Ciudadanos. Y el presidente, según Arrimadas, tendrá que retratarse. El Gobierno tiene tres semanas para elegir socio. El 3 de diciembre se vota en el Congreso el texto definitivo de los Presupuestos.