La vacuna de Astra Zeneca comenzará a repartirse a partir del lunes. 1.800.000 dosis dirigidas al personal sanitario y sociosanitario que no esté en primera línea. Dos dosis necesarias, tendrán que pasar 12 semanas entre una y otra. Con su llegada cambia de estrategia en la vacunación en España porque NO se administrará a personas mayores de 55 años, de ahí en adelante solo podrán recibir la de Pfizer o Moderna y esto afecta a 15 millones y medio de personas que superan los 55. Se necesitarían más de 30 millones de dosis para que reciban las dos necesarias para su inmunización... esto en cuanto a Astra Zeneca, pero hay que sumar el restraso en la llegada de vacunas de forma generalizada y la entrega de menos viales de Pfizer de los acordados algo que no agiliza la vacunación.