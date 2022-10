Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) debaten este viernes en Luxemburgo cuál es el estado de los refugiados ucranianos que han emigrado a Europa a causa de la invasión rusa.

En el encuentro, en el que participa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido preguntado a su llegada por las polémicas declaraciones de Marruecos que asefuró a la ONU que "no cuenta con fronteras terrestres con España" y que fueron rectificadas horas más tarde por un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí, que afirmó que entre los dos países existen "fronteras terrestres".

Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que Marruecos es un socio "leal" y "fraternal" de España, y ha afirmado que las relaciones entre ambos países son "excepcionales y extraordinarias". Así, Marlaska ha reiterado que Ceuta y Melilla "son ciudades tan españolas como pueden serlo Madrid, Bilbao, Granada o cualquiera que podamos pensar". "Marruecos es un Estado que coopera con España, es un socio, siempre lo diremos, leal y, desde luego, diría que fraternal y, en ese sentido, no hay ningún problema al respecto", ha declarado el político a su llegada a la reunión. "Creo que las relaciones entre Marruecos y España son tan satisfactorias, que datan de hace tanto tiempo, que la confianza mutua es tan relevante, que simplemente me remitiría a la declaración conjunta del 7 de abril donde se ve ahí realmente todo lo que preocupa, que no debe de preocupar nada porque, vuelvo a decir, las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias", constató.