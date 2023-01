El hombre de VOX que Mañueco eligió para que fuera su vicepresidente no ha perdido ocasión para ponérselo difícil al PP y ofrecerle la crítica fácil al PSOE. Las formas de García-Gallardo son inusuales, ya sea para referirse a otro diputado, a otro partido o al aborto. Y a las formas se ha unido el contenido, el de un protocolo para mujeres que deseen abortar, presentado en rueda de prensa que, según Mañueco, no existe, a pesar de que el portavoz de su Gobierno lo había anunciado y que forma parte del pacto de legislatura entre PP y VOX. Un pacto que no existiría si Mañueco hubiera aceptado la oferta del PSOE para gobernar en solitario a cambio de hacer un cordón sanitario a VOX. Sobre la polémica, Feijóo ha insistido en criticar al Gobierno comparando la del aborto -para él inexistente- con la revisión de 200 condenas por la ley del ‘sí es sí’.