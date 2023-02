La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recordado hoy a su socio de Gobierno que las mujeres que no tienen heridas tras una agresión sexual no son víctimas de segunda y ha reconocido su decepción con el PSOE al que, asegura, "le han temblado las piernas". "Lo que no nos esperábamos era que al PSOE le entrara el miedo con este tema y que fuera a proponer volver al Código Penal de 'la Manada', a la propuesta del PP, a que las mujeres tengamos que enseñar las heridas...Vamos a buscar un acuerdo, pero protegiendo el consentimiento porque es patrimonio de las mujeres de este país", ha dicho en un acto de partido en Valencia.