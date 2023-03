El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este sábado que "el PSOE tiene un código ético y moral y actúa de manera inmediata cuando hay supuestos casos de corrupción", algo que, ha dicho, "no suele ocurrir en algunas organizaciones políticas". El dirigente socialista ha reiterado que algunos son muy críticos con el PSOE ahora y sin embargo no actuaban contra los supuestos corruptos. "La tolerancia del PSOE con la corrupción es cero y si hay alguien que se ha apartado de la ley, que ha cometido actos contra nuestro código ético y moral, no caben en nuestro partido".