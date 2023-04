El rey Felipe VI ha bromeado sobre su estilo tocando el cajón flamenco durante su visita hoy al Ateneo de Madrid. “Me temo que me voy a llevar eso para toda la vida, pero no me importa, al contrario", ha afirmado cuando le han ofrecido antes de su discurso la posibilidad de ensayar con el cajón, como le vimos hace dos semanas en un acto en Cádiz. Hoy, el Rey ha ensalzado la figura del Ateneo de Madrid en la celebración de su bicentenario, en el que no se ha mencionado al rey emérito ni su inminente visita a España.