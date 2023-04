La ley de la vivienda entra de lleno en la precampaña este fin de semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que, con la ley presentada finalmente ayer, se convierte un gran problema en un derecho y reprocha al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la vayan a recurrir ante el constitucional. Precisamente el líder conservador ha insistido en que topar los precios del alquiler será contraproducente y en un acto en Cantabria esta mañana ha asegurado que tendrá “efectos contrarios a los deseados”. Vaticina Feijóo que subirán los precios y donde no se puedan subir por ley se retirarán muchas viviendas del mercado. El PP no va a poner en práctica esos topes donde gobiernen y anuncia un recurso ante el Constitucional. Feijóo ha asegurado que "el Gobierno agacha las orejas ante los okupas" y dice que es "una vergüenza" que no se "hable de okupación" en la nueva ley de vivienda.