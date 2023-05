El recién elegido presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy que Sánchez ha convocado elecciones anticipadas porque venían "meses de tortura absoluta". "Una especie de barbacoa nacional enorme", ha dicho en una entrevista en El Programa de AR. García-Page no cree que la gente le vote por la crítica que pueda hacer al Gobierno sino porque mantiene una posición "coherente y autónoma". No obstante, se ha desligado de cualquier intento de "conspiración" contra Sánchez. "Yo hablo con libertad, solo falta que puedan hablar los terroristas y no pueda hablar un socialista...Me preocupa que se les esté vistiendo de gobernables", ha dicho.