Ya ha comenzado la ronda de contactos del rey con una situación inédita hasta ahora: dos candidatos se postulan para someterse a la sesión de investidura. Esta mañana Felipe VI ha recibido a los portavoces de UPN y Coalición Canaria que han ratificado ante el rey que apoyarán la candidatura de Núñez Feijóo. Por la tarde, el jefe del Estado ha recibido al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban y después, a la líder de Sumar y vicepresidenta en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz. Mañana el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se verán con el rey. Los votos de UPN y CC no sirven para sacar adelante la investidura de Feijóo, ni siquiera sumados a los de Vox, que sigue pidiendo explicaciones. Vox se reunirá con el rey mañana, antes de que lo hagan Feijóo y Sánchez, los dos sin los apoyos necesarios para ser investidos. "Está claro que la de Feijóo no sale, pero la otra necesita mucho rodaje", advierte el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. El rodaje pasa por cumplir con la exigencia de Junts. Una ley de amnistía en la que ya trabajan una veintena de expertos, según el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que habla de darle otro nombre. El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, por ahora no lo valora. Sánchez ha evitado hablar de la investidura.