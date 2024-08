Con el foco puesto en Puigdemont, lo cierto es que todo lo demás quedó relegado a un segundo plano. Hoy, con más perspectiva, nos planteamos cómo todo esto puede afectar a la gobernabilidad del país. El PSOE necesita los votos de Junts en el Congreso.El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, además de calificar lo ocurrido como un espectáculo delirante, dice que la indignidad es del Gobierno. Duras palabras que suscriben sus compañeros de partido.Igual de contundente el líder de Vox, Santiago Abascal, que carga contra Pedro Sánchez Reproches que vienen incluso por parte de barones socialistas como los del presidente de Asturias, Adrián Barbón. Aunque sus críticas no van dirigidas contra su partido, sino contra el expresident de Cataluña.De quien no se ha escuchado ni palabra al respecto es del presidente del gobierno, tampoco de sus miembros del Ejecutivo. Silencio imperante en la Moncloa, que aseguran eso sí, estar descontentos con la actuación de los Mossos, por no detener a Puigdemont.